تجديد حبس سيدة قتلت طفلتها بالمريوطية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، اليوم الثلاثاء، حبس ربة منزل متهمة بقتل طفلتها بإلقائها فى ترعة المريوطية، للانتقام من زوجها بسبب خلافات أسرية بينهما، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكانت النيابة أمرت بتشريح جثة الطفلة عقب استخراج جثمانها من ترعة المريوطية، وطلبت تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاتها.وتلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من عامل يتهم فيه زوجته بقتل طفلتهما الرضيعة، بإلقائها في ترعة المريوطية، بسبب خلافات أسرية، ومحاولتها توجيه الاتهام له بقتلها للانتقام منه.وبإجراء التحريات تبين وجود خلافات أسرية بين مقدم البلاغ وزوجته، وأنها استعانت بشقيقها وعمها لارتكاب الجريمة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، والعثور على جثة الطفلة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.