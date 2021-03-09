الطبيب الفاقد بصره عقب تكريمه في يوم الشهيد: أمنيتي تحققت بمقابلة الرئيس

علق الدكتور محمود سامي قنيبر، الطبيب الفاقد بصره أثناء علاجه مصابي كورونا بمستشفى العزل ببلطيم بكفرالشيخ، علي تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في احتفالية يوم الشهيد، قائلًا: الحمد لله فخور بالتكريم وأمنيتي تحققت في مقابلته وأعتبر نفسي ابن من أبنائه.وكشف الطبيب، في تصريحات لـ "الدستور"، عن أنه قال للرئيس اعتبرني ابنًا من أبنائك، فردَّ عليه الرئيس: "أفتخر بذلك"، لافتًا إلى أنه يشعر بارتياح شديد وسعادة غامرة منذ مقابلة الرئيس السيسي.فيما قالت مروة ممدوح، زوجة الدكتور محمود، إنه التكريم مباشرة قال لها: "انتي مبسوطة معايا وفخورة بيا ؟"، لترد قائلة: "طبعًا أكيد".فيما أعلنت محافظة كفرالشيخ، أمس الإثنين، عن أن الدولة خصصت وحدة سكنية بمدينة كفرالشيخ للدكتور محمود، بإيجار رمزي سيتسلمها خلال أيام، مؤكدة أن الدكتور البطل أحد أبطال الأطقم الطبية، خط الدفاع الأول في مستشفيات العزل لاستقبال وعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد، فضحى بنفسه في سبيل توفير خدمة طبية للمرضى لينضم للمئات من الأطقم الطبية الذين ضربوا أروع الأمثلة في التضحية.