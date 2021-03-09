المستشارة إيمان الشريف تمثل الادعاء أمام «تأديبية رئاسة الجمهورية»

مثلت المستشار إيمان الشريف، النيابة الإدارية ومباشرة الادعاء التأديبي، أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها.وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام محاكم مجلس الدولة حتى الآن 23 عضوًا من عضوات النيابة الإدارية، يذكر ان النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية باعتبارها سلطة الاتهام وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من قانون النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958 على أن تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية".كما نصت المادة التاسعة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، على أن " يتولى أعضاء النيابة الإدارية الادعاء أمام المحاكم التأديبية"، يأتي ذلك استمرارًا للسياسة التي ينتهجها المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال دعم وتمكين المرأة وترسيخ دورها في العمل القضائي وطبقًا لمعيار الجدارة والكفاءة.