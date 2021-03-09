وزير الخارجية الماليزي: نتطلع لتأسيس مجلس تنسيقي مع السعودية

أكد وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين تطلع بلاده لتأسيس مجلس تنسيقي مع المملكة العربية السعودية لتحقيق مستوى أعلى من التفاهم.وقال حسين -في تصريحات له على هامش زيارته للمملكة، وفقا لوكالة انباء السعودية واساليوم الثلاثاء - " زيارة رئيس الوزراء الماليزي السيد محيي الدين ياسين للسعودية تعكس مدى عمق وقوة العلاقات بين البلدين".. مؤكدًا مكانة المملكة لدى ماليزيا قيادة وشعبًا.وأوضح وزير خارجية ماليزيا أن جائحة "كوفيد – 19" أعادت رسم المشهد العالمي، ما يجعل الدول في أمس الحاجة إلى التنسيق في جميع المجالات.. مضيفا أن هناك العديد من الموضوعات المشتركة بين البلدين تتطلب التعاون والتنسيق حيالها.وأكد ضرورة تعاون الدول الإسلامية من خلال منظمة التعاون الإسلامي لتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الإسلام لإظهار صورة الإسلام الحقيقية القائمة على التسامح والاعتدال، ونبذ الكراهية والغلو، منوهًا بدور المملكة وماليزيا في منظمة التعاون الإسلامي.