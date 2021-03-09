تعليم الغربية يناقش انتظام الدراسة بالنصف الثاني من العام الدراسي

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا بقيادات مديرية التربية والتعليم، ومديري الإدارات التعليمية العشر، لمناقشة تفاصيل انتظام الدراسة بالنصف الثاني من العام الدراسي الحالي، ومناقشة الكتاب الدوري رقم (5) الصادر بشأن آلية استكمال امتحانات النقل والشهادة الإعدادية لطلاب المدارس الرسمية والخاصة والدولية.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حضر الاجتماع، وكيل المديرية، ومدير عام التعليم الفني، ومديري المراحل الثلاث الثانوي والإعدادي والابتدائي بالمديرية.