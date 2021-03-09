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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم مطروح يزرو طالب بالمدرسة النووية بمستشفى العلمين النموذجي

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:31 م
جريدة الدستور
ياسمين شعيب
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قام عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، بزيارة أحد طلاب المدرسة النووية والذي أصابته وعكة صحية قبل انطلاق امتحانات اليوم الرابع للصفين الثاني والرابع بالمدرسة وذلك في مستشفى العلمين النموذجي للاطمئنان على صحته وتوفير كامل الرعاية الطبية والعلاجية له وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وطمأن وكيل تعليم مطروح ولي أمر الطالب وأسرته بأن حالته الصحية جيدة وفي سبيله لتجاوز تلك الوعكة وجاري الإذن بخروجه من المستشفى عقب إجراء الإشاعات والفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان الكامل علي صحته.

وقدم "سلامة" الشكر والتقدير إلى قائد الإقليم لمتابعته الحالة الصحية للطالب لحظة بلحظة منذ نقله من المدرسة في الصباح الباكر إلى مستشفى الضبعة، ثم نقله على الفور لمستشفى العلمين، مشيدًا بمجهودات وكيل وزارة الصحة ومسئولي المستشفى النموذجي للاهتمام البالغ بالحالة الصحية للطالب وحرصهم المخلص على توافر كامل الرعاية الطبية والصحية.

ووجه سلامة لإدارة المدرسة بكتابة تقرير مفصل عن الواقعة مع التأكيد على حفظ حق الطالب كاملا.

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