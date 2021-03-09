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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:30 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبــد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال جبالي، في نص البرقية: "يطيب لى أن أتقدم لكم باسمي وباسم أعضاء مجلس النواب بخالص ‏التهنئة القلبية بحلول ذكرى الإسراء والمعراج".

وأردف: "تلك المناسبة الدينية الجليلة، ‏آية من آيات الله، ومعجزة أجراها الله سبحانه وتعالى تأييدًا وتكريمًا لنبيه خاتم ‏المرسلين وتثبيتًا لفؤاده، وتأكيدًا لمسيرته فى إخراج الناس من الظلمات إلى النور ‏بأن عرج به إلى السماوات العلا حتى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، فتجاوز ‏بذلك حدود الزمان والمكان، ورأى من آيات ربه الكبرى".

وأكد رئيس مجلس النواب أن الاحتفال بهذه الذكرى العطرة، يذكرنا بنموذج رائع يزود الأجيال ‏ويحصنها بالقيم التى يستقيها من سيرة نبى الله صلى الله عليه وسلم، والسير على ‏هداه، وتعمق فى نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع ونتوسم فيها معالم القدوة، والمثل ‏لأجيالنا الصاعدة، وصولًا إلى غد أفضل، ومستقبل أكثر إشراقًا وأمنًا وسلامًا.‏

واختتم المستشار جبالي، برقيته قائلا: "نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الطيبة عليكم، وعلى مصرنا الغالية، وهي ‏ترفُل في ثياب العزة والمنعة، بالغة ما تصبو إليه تحت قيادتكم الرشيدة".

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