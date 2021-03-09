بورصة عمان تغلق تداولاتها على 8.3 مليون دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، على تداول 1ر7 مليون سهم، موزعة على 2952 عقدا بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 3ر8 مليون دينار.وانخفض مؤشر البورصة إلى النقطة 1751 بنسبة 23ر1 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 58 شركة، واستقرت أسعار أسهم 26 شركة أخرى.