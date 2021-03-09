«الري» تستعد لانعقاد أسبوع القاهرة الثالث للمياه

اجتمعت الدكتورة إيمان سيد، رئيس قطاع التخطيط ورئيس اللجنة التنظيمية لأسبوع القاهرة للمياه بوزارة الموارد المائية والري، مع فريق أسبوع القاهرة للمياه، الدكتور بشر إمام، والدكتور عبد العزيز زكي من مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، من أجل التنسيق ومناقشة التعاون مع المنظمة، للمشاركة فى أسبوع القاهرة للمياه 2021 والمقرر إقامته خلال الفترة 24-28 أكتوبر المقبل.ويتضمن أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الجديدة تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية - التحديات والفرص"، عدة محاور تتضمن المياه والتغيرات العالمية، والتطورات الحديثة في إدارة الموارد المائية، والأمن المائي والمجتمع، والتعاون على المستوى الإقليمي والقطاعي في قضايا المياه، والإبتكار في العلوم المائية.كما سيتم إصدار دورية خاصة بالأسبوع تتضمن الابحاث العلمية والفنية المميزة، وذلك تمهيدًا لإصدار دورية ثابتة للأبحاث التي تعرض بأسبوع القاهرة بشكل سنوي، وبحث آلية نشر الأبحاث المقبولة بعدد من المجلات العلمية المتخصصة بالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.وتم الاتفاق على خارطة الطريق للبحوث العلمية حيث تناولت المناقشات توقيتات الإعلان عن الأوراق العلمية واستقبالها وتقييم المحتوي العلمي لها، بالإضافة الى مناقشة الاشتراطات والمعايير الخاصة بقبول الأوراق العلمية.