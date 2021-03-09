إعادة صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بالوادي الجديد (فيديو)

تعد منتجات الحرير كنز مصري أصيل منذ آلاف السنوات ليجسد ملحمة تاريخية ورصيدا فكريا من العطاء والتنمية، أبدع في صناعتها الأجداد وأتقن في إبداعها الأبناء والوافدون من الجيل الجديد، حيث أصبحت خيوط دودة القز الحريرية سلعة أساسية تضاهي قيمة معدن الذهب الخالص كحلية يرتديها الأغنياء وتهفو إليها قلوب الفقراء لتمثل بعدها قمة هرم المنسوجات الأغلى في الأسواق العالمية والمحلية وفي تجربة جادة وفريدة يقودها أبناء الصحراء الغربية بمتابعة رئيس الجمهورية وبرعاية رئيس الوزراء لمستهدف إحياء كبرى الصناعات الهامة على الصعيد العالمي.أكد ذلك للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مشيرا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية على إعادة صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي مرة أخرى بمحافظات مصر.وانطلقت المبادرة من محافظة الوادي الجديد وعلى مساحة 50 فدانا ليصبح نموذجا قابلا للتطبيق والتعميم بكافة قرى الجمهورية، والتي تساهم على تشجيع الفرص الاستثمارية المنتجة، بالإضافة إلى عودة صناعة الحرير إلى سابق عهدها.وأضاف الزملوط أن وزارة الزراعة تقدم كافة أشكال الدعم الفني والإرشادي، لنشر ثقافة الحرير والصناعة المنزلية مرة أخرى، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الوادي الجديد ومركز البحوث الزراعية، لإعادة إحياء إنتاج وتصنيع الحرير الطبيعي بالمحافظة.كما أكد محمد عبد ربه مدرس بقطاع التعليم وصاحب مشروع لإنتاج الحرير من دود القز أنه بدأ الفكرة بعد تجربة في المدرسة التي يعمل بها، حيث لاحظ وجود شجرة توت فأحضر دود القز وبدأ يتركه على الشجرة ليتغذى عليها وينتج خيوط الحرير الغالي الثمن، حيث نجحت فكرته وتجربته، فذهب إلى محافظ الوادي الجديد يطلب منه قطعة أرض ليصمم عليها تجربته الناجحة في إنتاج الحرير والذي لاقى استحسان وموافقة بالأمر المباشر من محافظ الإقليم الذي يدعم مثل هذه المشروعات.