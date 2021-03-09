شحن 4000 طن صودا كاويه بميناء غرب بورسعيد*

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة marmra وجنسيتها مالطا البالغ طولها 96 مترًا بغاطس 6 متر لشحن 4000 طن صودا.وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر استقبال سفينة حاويات.يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.