شحن 4000 طن صودا كاويه بميناء غرب بورسعيد*
شحن 4000 طن صودا كاويه بميناء غرب بورسعيد
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:27 م
بورسعيد:شيماء رشادطباعة
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان، اليوم، أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة marmra وجنسيتها مالطا البالغ طولها 96 مترًا بغاطس 6 متر لشحن 4000 طن صودا.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر استقبال سفينة حاويات.
يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.
وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 32 سفينة، حيث شهدت ميناء شرق بورسعيد دخول 4سفن حاويات وخروج 5 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين حاويات بينما شهدت ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن حاويات ومتواجد علي الأرصفه 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومن المنتظر استقبال سفينة حاويات.
يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.