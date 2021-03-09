مستشفى علاج السرطان بالأقصر تحتفي بيوم الشهيد

احتفت مستشفى علاج الاورام بالمجان بالأقصر بيوم الشهيد، من خلال إبراز أهم الفعاليات التى نظمتها المستشفي لتكريم شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة.وتحرص مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان خلال هذه المناسبات على الاحتفاء بالشهداء وتكريم أسرهم.وتزينت حوائط المستشفي بأسماء عدد من الشهداء من خلال مبادرة حائط شفاء الاورمان الذى يحمل اسماء الشهداء تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم العطره.وتبرع عدد من زملاء الشهداء بتجهيز غرفة كاملة بالمستشفي حملت أسم دفعة 2001 شركة كصدقة جارية على أرواح زملائهم الذين استشهدوا خلال أحد العمليات فى مواجهة مجموعات إرهابية.وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن المستشفي حريصة على الإحتفال بهذه المناسبة وبالمناسبات الوطنية المختلفة حيث سبق تكريم أمهات الشهداء وتكريم اسماء شهداء حرب اكتوبر وتكريم المشاركين فى ملحمة النصر.وأضاف أن المستشفي تستقبل أبناء الجيش والشرطة فى المناسبات المختلفة حيث يعتبرون من أهم الداعمين لهذا الصرح الطبي العملاق الفريد من نوعه في الصعيد.ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان التهنئة للرئيس السيسي ولامهات الشهداء وأسرهم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذى يعتبر مناسبة لتذكر التضحيات التى قام بها أبطال مصر لحماية الوطن والمواطنين.