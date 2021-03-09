رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مستشفى علاج السرطان بالأقصر تحتفي بيوم الشهيد

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:27 م
مستشفى علاج السرطان
مستشفى علاج السرطان بالأقصر
هدى الأمير
طباعة
احتفت مستشفى علاج الاورام بالمجان بالأقصر بيوم الشهيد، من خلال إبراز أهم الفعاليات التى نظمتها المستشفي لتكريم شهداء مصر من أبطال الجيش والشرطة.

وتحرص مستشفي شفاء الاورمان لعلاج الاورام بالمجان خلال هذه المناسبات على الاحتفاء بالشهداء وتكريم أسرهم.

وتزينت حوائط المستشفي بأسماء عدد من الشهداء من خلال مبادرة حائط شفاء الاورمان الذى يحمل اسماء الشهداء تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم العطره.

وتبرع عدد من زملاء الشهداء بتجهيز غرفة كاملة بالمستشفي حملت أسم دفعة 2001 شركة كصدقة جارية على أرواح زملائهم الذين استشهدوا خلال أحد العمليات فى مواجهة مجموعات إرهابية.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان، إن المستشفي حريصة على الإحتفال بهذه المناسبة وبالمناسبات الوطنية المختلفة حيث سبق تكريم أمهات الشهداء وتكريم اسماء شهداء حرب اكتوبر وتكريم المشاركين فى ملحمة النصر.

وأضاف أن المستشفي تستقبل أبناء الجيش والشرطة فى المناسبات المختلفة حيث يعتبرون من أهم الداعمين لهذا الصرح الطبي العملاق الفريد من نوعه في الصعيد.

ووجه المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان التهنئة للرئيس السيسي ولامهات الشهداء وأسرهم بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد الذى يعتبر مناسبة لتذكر التضحيات التى قام بها أبطال مصر لحماية الوطن والمواطنين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

والد ميجان ماركل يرد على تصريحات ابنته حول العنصرية

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحي غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم