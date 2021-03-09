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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 50 طن قمامة من منزل مهجور بقرية البرجاية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:26 م
رفع قمامة بقرية البرجاية
رفع قمامة بقرية البرجاية
المنيا ـ على حسين
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رفعت الوحدة المحلية لقرية البرجاية التابعة لمركز ومدينة المنيا 50 طن مخلفات صلبة وتراكمات من أحد المنازل المهجورة تحول لمقلب قمامة ويتم إشعال النيران بالقمامة الموجودة به لفترات طويلة وهو ما ينتج عنها أدخنة وروائح كريهة وتهدد بأنتشار الأمراض والأوبئة أستجابة لشكاوي الأهالي

كان العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، قد كلف رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجايه بسرعة التوجه لحل المشكلة وإزالة أسبابها، فقد تضمنت الشكوى وجود منزل قديم يستخدمه المواطنين كمقلب للقمامه منذ سنوات ويتم إشغال النيران بداخله لفترات طويلة ويصدر عنها الكثير من الادخنه والروائح الكريهة التي تتسبب في الكثير من الأمراض الصدرية للمواطنين وخاصة الأطفال ونقل الفيروسات


ورفع قسم البيئة التابع للوحدة المحلية لقرية البرجايه 50 طن من المخلفات الصلبة والتراكمات والأتربة الموجودة بالمنزل وتم التشديد على المواطنين بعدم القاء القمامة بالمنزل منعا لانتشار الأمراض والأوبئة كما تم تنظيف طريق الترعة من دماريس للبرجاية وتغطية المطبات بمساعدة ادارة الرصف بمجلس المدينة لتيسير حركة المواطنين وحفاظا على صحتهم








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