لاعبو الدوري الوطني الأمريكي في ضيافة فراعنة الأقصر (صور)

زار، اليوم الثلاثاء، 3 لاعبين من الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية، مدينة الأقصر ومعالمها السياحية والأثرية بالبرين الغربي والشرقي.وكان في مرافقتهم والشرح الإرشادي لهم المرشد السياحي عمر هريدي، الذي قال إن هذه النوعية من الزيارات للمشاهير من شأنها أن تعود بالنفع على الوطن وقطاع السياحة.وأضاف هريدي أن هناك تعاون كبير للغاية من جانب مديري المعابد المصرية الكرنك والأقصر ووادي الملوك، يظهر في مدى تسهيل الشرح خلال الزيارة، هذا إلى جانب استقبالهم الرائع لضيوف المحافظة، وكذلك التعاون الكبير من جانب رجال شرطة السياحة والأمن في الأقصر على توفير جميع سبل الراحة للضيوف.وكان مطار القاهرة الدولي، قد استقبل ثلاثة من نجوم لاعبي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية والذين جاءوا إلى مصر في جولة سياحية ترفيهية لقضاء اجازتهم والاستمتاع بالجو الدافئ والأماكن المفتوحة والشمس الساطعة، بالإضافة إلى زيارة المعالم السياحية والمواقع الأثرية للتعرف علي الحضارة المصرية العريقة.ويتضمن البرنامج السياحي الخاص بهم في مصر زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في القاهرة والجيزة والأسكندرية والأقصر منها قلعة صلاح الدين ومجمع الأديان والقاهرة التاريخية ومعابد الأقصر والكرنك ووادي الملوك وغيرها من المواقع الاثرية.