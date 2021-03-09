«الطفولة والأمومة» يتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة «طفلة المعادي»

أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفلة لهتك عرض، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل أحد العمارات السكنية بمنطقة المعادي، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ رصد الواقعة وحرر محضر بها، وعلى الفور تم إبلاغ السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها في الواقعة.كما أكدت "السنباطي" أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كل سبل الدعم القانوني والنفسي للطفلة.ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقًا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداءً صارخًا وخروجًا على مبادئ وقيم المجتمع المصري.ووجهت «السنباطي» الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة.وناشدت «السنباطي» المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال، وذلك بالإبلاغ عن أي وقائع تشكل خطرًا وانتهاكًا لحقوق الطفل باعتباره واجبًا قانونيًا وفقًا للمادة «98 مكررا» من قانون الطفل المصري، والتي أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 وأيضًا من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.