رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الطفولة والأمومة» يتقدم ببلاغ للنائب العام في واقعة «طفلة المعادي»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:48 م
المتحرش بطفلة المعادي
المتحرش بطفلة المعادي
سارة سعودى - فاتن خديوي
طباعة
أكد المجلس القومي للطفولة والأمومة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرض طفلة لهتك عرض، حيث قام أحد الأشخاص باستدراجها إلى داخل أحد العمارات السكنية بمنطقة المعادي، وتدخلت إحدى السيدات بعد مشاهدتها للواقعة من خلال كاميرات المراقبة بمدخل العقار.

وأشارت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أن خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ رصد الواقعة وحرر محضر بها، وعلى الفور تم إبلاغ السيد المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام بالواقعة، مشيرة إلى أن نيابة حوادث جنوب القاهرة تباشر تحقيقاتها في الواقعة.

كما أكدت "السنباطي" أن المجلس يتعاون مع جهات التحقيق في تلك الوقائع من خلال التنسيق المباشر مع تلك الجهات المعنية بإنفاذ القانون، مؤكدة أن المجلس سيقدم كل سبل الدعم القانوني والنفسي للطفلة.

ولفتت أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة إلي أن هذه الواقعة تشكل جريمة هتك عرض، وتصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقًا لنص المادتين 268 و269 من قانون العقوبات المصري، كما أن هذه الواقعة تشكل اعتداءً صارخًا وخروجًا على مبادئ وقيم المجتمع المصري.

ووجهت «السنباطي» الشكر للنيابة العامة ووزارة الداخلية على سرعة الاستجابة والتعامل مع هذه الواقعة، كما وجهت الشكر للسيدة الشجاعة التى تدخلت لإنقاذ الطفلة.

وناشدت «السنباطي» المواطنين إلى التعاون مع خط نجدة الطفل لمساعدة الأطفال، وذلك بالإبلاغ عن أي وقائع تشكل خطرًا وانتهاكًا لحقوق الطفل باعتباره واجبًا قانونيًا وفقًا للمادة «98 مكررا» من قانون الطفل المصري، والتي أوجب على كل من علم بتعرض طفل للخطر أن يقدم إليه ما في وسعه من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقيت الخطر أو زواله عنه من خلال آلياتنا وهي خط نجدة الطفل 16000 وأيضًا من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600 أو من خلال الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موضوعات متعلقة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021

وفد قطري يزور القاهرة لبحث تنفيذ بنود جديدة من اتفاق «العلا»

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 9-3-2021

أول تعليق للعروس صاحبة فيديو «الرقص بالسيف»

الصور

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

image description

محافظ أسيوط يضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

الهند تفتتح جسر جديد يربط بين بلاده وبنجلاديش

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم