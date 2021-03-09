الأمم المتحدة تطالب بالتحقيق في الانتهاكات في جمهورية إفريقيا الوسطى

أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق إزاء الأوضاع في جمهورية أفريقيا الوسطى، وخطر تجدد العنف في سياق الجولة الثانية للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم 14 مارس.وقالت المتحدثة الرسمية إن الجولة الأولى من العملية الانتخابية في ديسمبر الماضي تميزت بالعنف، المرتبط في المقام الأول بتحالف جديد للجماعات المسلحة المعروف باسم ائتلاف الوطنيين من أجل التغيير، والذي عارض إجراء الانتخابات وشن عملية عنيفة ضدها، ما أدى إلى زيادة الانتهاكات الموثقة لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد الانتخابات، كما أعقبت فترة الانتخابات أعمالا انتقامية وهجمات مضادة ضد الجماعات المسلحة من قبل قوات الأمن في جمهورية أفريقيا الوسطى وحلفائها، والقتل والاعتقال التعسفي للمدنيين والتعذيب، ونهب ومصادرة الإمدادات الإنسانية.وطالبت المفوضية السلطات بحماية المدنيين ومنع العنف واحترام القانون الدولي الإنساني، وإجراء تحقيقات في أي مزاعم انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض الضحايا وجبر الضرر، كما طالبت أيضا بإجراء تحقيقات في الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعات المسلحة ومحاكمة مرتكبيها.