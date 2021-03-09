السجن 10 سنوات لعصابة سرقة المواشى بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بالسجن لمدة 10 سنوات، بعد اتهامهم بسرقة 14 بقرة وعجل من مزرعة تحت تهديد الأسلحة النارية.صدر الحكم برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وسكرتير الجنايات محمد صالح.ترجع أحداث القضية رقم 9398 لسنة 2015 جنايات العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور القسم يفيد بقيام تشكيلا عصابيا لسرقة عدد من المواشي بدائرة القسم.وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان قيام كل من م.ب.م، فلاح، وم.ع.ع، سائق، وم.ر.و، عامل، وخ.س.ب، عامل، ور.ه.ع، سائق، بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهم لسرقة مزرعة بمنطقة أرض الشرطة دائرة القسم، تحت تهديد الأسلحة النارية "بندقية آلية وبندقية خرطوش وفرد خرطوش ومسدس" مما تمكنوا من بث الرعب في نفوس الغفر الموجودين بالمزرعة لحراستها. وقاموا بتكبيلهم وسرقة هواتفهم المحمولة واستولوا على 10 بقرات و4 عجول مستخدمين في ذلك سيارات نقل وفروا هاربين.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.