أسهم باكستان تغلق على تراجع بـ 1.84%

أنهى مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية جلسة تداولات اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.84% أي ما يعادل 828 نقطة، وأقفل عند مستوى 44222 نقطة.وبلغ حجم الأسهم المتداولة 231.666.016 سهمًا، تناولت أسهم 374 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 55 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 301 شركة، واستقرت قيمة أسهم 18 شركة.