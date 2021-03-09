النمسا تبحث مع 3 دول تعزيز جهود مكافحة كورونا

بحث ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا مع نظرائه في البرتغال أوجستو سانتوس سيلفا وسلوفاكيا ايفان كورتشوك والتشيك توماس بترشيك، افتراضيًا، دعم التعاون والتنسيق المشترك فى التصدي لوباء كورونا وتوزيع اللقاحات الجديدة بشكل متكافئ.وقال شالينبرج- في تصريحات اليوم الثلاثاء: "إن العلاقات مع أصدقائنا في غرب البلقان ودول الجوار الشرقي ضرورية من أجل الحفاظ على أوروبا مزدهرة وآمنة، مشيرًا إلى الجهود المخلصة للسياسيين في أوروبا على الرغم من الظروف الصعبة الراهنة".وكان ألكسندر شالينبرج قد بحث أمس في فيينا مع نظيرته في البوسنة بسيرا توركوفيتش التعاون المشترك في عدد من القضايا الدولية وبخاصة توزيع لقاحات كورونا.وقال شالينبرج: "إنه تم عقد محادثة مثمرة حول جهود دعم العلاقات الثنائية، والمضي قدمًا فيما يتعلق بدعم توصيل لقاحات الاتحاد الأوروبي للبوسنة والهرسك والشركاء في دول غرب البلقان".