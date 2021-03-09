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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:22 م
جحيم عاشقة ومليكة
جحيم عاشقة ومليكة الفارس
جمال عاشور
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أصدرت دار ساحة الأدب للنشر والتوزيع رواية "جحيم عاشقة"، للكاتبة سلمى سمير، ورواية "مليكة الفارس" لمريم إسماعيل.

وتميزت روايات الكاتبة سلمى سمير بالغموض والتشويق، وكان لها العديد من الروايات البالغ عددها أكثر من ٤٠ رواية تنوعت بين الدراما الاجتماعية والرومانسية ومشاكل الواقع الذي نعيشه ومنها "آلام العذراء، ورهينة فراشه، وبيت السلايف، ودموع عذراء، وغلطة العمر بأجزائها الثلاثة، وسرق عذريتي ورجل بلا قلب"، كما استطاعت الكاتبة تأليف روايات الرعب منها: كادي وليالي الأنس.

أما الكاتبة مريم إسماعيل التي تبلغ من العمر ٣١ عامًا، ولها سلسلة روايات عديدة منها مدلله كسرت كبريائي وغرام حمزة والقدر وبين الحلال والحرام وأكره أبي ولكن وأنين العذاب ونفس أبليس ونيران صديقة وبعض القصص القصيرة.


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