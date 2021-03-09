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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إزالة تعديات قرى سياحية على شاطئ مرسى علم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:19 م
جريدة الدستور
وائل القمحاوى
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تواصل الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، ممثلة في الإدارة العامة للتنفيذ والصيانة بغرب الدلتا في الإسكندرية، إزالة كل التعديات الموجودة علي حرم الشواطئ بالمدن الساحلية، ومنها بعض القرى السياحية فى الساحل الشمالي.

وقال المهندس مدحت حنا، رئيس الهيئة المصرية لحماية الشواطئ بوزارة الموارد المائية والري، إنه تتم إزالة التعديات وكذلك التصدي لما يظهر منها وتنفيذ كل ما يلزم ضد أي مخالفات أو تعديات على حرم الشاطئ فى كل المدن.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه في إطار المتابعة المستمرة والمرور على خط الشاطئ لرصد أي أعمال مخالفة لقانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984، أزالت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، الثلاثاء، الأعمال المخالفة الواقعة بمنطقة الحظر والمحرر لها محضر مخالفة والصادر لها قرار إزالة بإحدى القرى الواقعة شمال مدينة مرسى علم، حيث تمت الإزالة بمعرفة المخالف وعلى نفقته، بالإضافةإلى إستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بالمخالفة وإزالة الأنقاض ورد الشيئ لأصله.

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