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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

8554 إصابة و81 وفاة بكورونا في إيران

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 03:01 م
جريدة الدستور
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 8 آلاف و554 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري - في بيانها اليومي، وفقًا لوكالة أنباء (مهر) الإيرانية اليوم الثلاثاء - أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ مليونًا و706 آلاف و559 إصابة من بينها 3 آلاف و811 حالة في وضع حرج.

وأضافت أنه تم تسجيل 81 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بداية الجائحة 60 ألفًا و867 وفاة، مشيرة إلى أن عدد الذين تماثلوا للشفاء من الفیروس بلغ مليونًا و456 ألفًا و759 متعافيًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن 11 مليونًا و402 ألف و162 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بالفیروس في أنحاء إيران حتی الآن.

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