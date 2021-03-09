بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 32.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على ارتفاع مؤشر السوق العام 5ر32 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5733 نقطة بنسبة صعود بلغت 57ر0 في المئة.وتم تداول كمية أسهم بلغت 240 مليون سهم تمت عبر 10028 صفقة نقدية بقيمة 9ر46 مليون دينار (نحو 150 مليون دولار).وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 6ر24 نقطة ليبلغ مستوى 40ر4675 نقطة بنسبة صعود بلغت 53ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر146 مليون سهم تمت عبر 4794 صفقة نقدية بقيمة 2ر12 مليون دينار (نحو 39 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 4ر36 نقطة ليبلغ مستوى 52ر6268 نقطة بنسبة صعود بلغت 58ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر93 مليون سهم تمت عبر 5234 صفقة بقيمة 7ر34 مليون دينار (نحو 111 مليون دولار).وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 3ر26 نقطة ليبلغ مستوى 79ر4862 نقطة بنسبة صعود بلغت 54ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر93 مليون سهم تمت عبر 2865 صفقة نقدية بقيمة تسعة ملايين دينار (نحو 29 مليون دولار).وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (سنام) و(الديرة) و(قيوين أ) و(امتيازات) أما شركات (بيتك) و(وطني) و(خليج ب) و(زين) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (فجيرة أ) و(ياكو) و(مراكز) و(أموال) الأكثر انخفاضا.