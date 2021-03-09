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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

السيطرة على حريق هائل بقرية البتانون بالمنوفية (صور)

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:15 م
حريق منزل في المنوفية
حريق منزل في المنوفية
ولاء القاضى
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نشب حريق هائل في منزل بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم السيطرة على الحريق.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا كن مأمور مركز شرطة شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق في منطقة الناحية البحرية بقرية البتانون التابعة لدائرة المركز، وتم السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات أو ضحايا، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

وأكدت هناء عقيلة رئيسة مركز ومدينة شبين الكوم، على ضرورة التصدى لأى أزمات أو مخاطر تواجه المواطنين، مشددة على أن العمل مستمر للتواصل مع أى عقبات والعمل على حلها فورا، وفق توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية.

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، أن الحريق نشب بسبب تسريب في الغاز داخل المنزل، وقد تم إبلاغ المطافى ومسؤولي الغاز والكهرباء، وتم إخماد الحريق على الفور ولا يوجد أي إصابات لأفراد المنزل، موضحين انهوتم اخماد الحريق بحضور ريهام لبيب رئيسة الوحدة المحلية بالبتانون.

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية إلي مكان الحريق لبيان ملابسات الواقعة، كما تم الدفع بسيارتي اسعاف تحسبا لوقوع إصابات بين الأهالي، كما انتقل عدد من القيادات التنفيذية إلي المكان للتأكيد علي توفير كافة سبل الدعم.

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