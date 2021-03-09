تغيب 17 طالبا بالثاني الثانوي عن امتحان اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، برئاسة دكتور نبوي باهي، اليوم الثلاثاء، عن تغيب 17 طالبا بالصف الثاني الثانوي عن امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى والكيمياء.وأكدت في بيان لها، أن إجمالي الحضور بالفترة الأولى 4378 طالبا، وتغيب 11 طالبا، بينما حضر الفترة الثانية 2778 طالبا، وتغيب 6 طلاب.وأشارت إلى أن إجمالى عدد طلاب الصف الثاني الثانوي العام 4389 طالبا، موزعين على 24 مدرسة حكومية، و8 مدارس خاصة، وأنه لم تسجل غرفة العمليات أي شكاوى تخص صعوبة أسئلة الامتحان، كما لم يجرى رصد أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا.