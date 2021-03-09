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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جونسون يرفض التعليق على ادعاءات ميجان ماركل حول عنصرية العائلة المالكة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
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رفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، التعليق على ادعاءات بالعنصرية تتعلق بمعاملة العائلة المالكة لميجان ماركل زوجة الأمير هاري.

وقال جونسون في تصريحات أوردتها صحيفة "الاندبندنت" البريطانية، إنه ليس لديه أي تعليق على الإدعاءات التي أدلت بها دوقة ساسيكس خلال حوار تليفزيوني أجرته مع المذيعة الأمريكية الشهيرة أوبرا وينفري.

وأضاف جونسون "ربما أفضل شيء يمكنني قوله هو إنني طالما كنت أشعر بإعجاب شديد بالملكة وبالدور الموحد الذي تلعبه في بلادنا وفي مختلف بلدان الكومنولث".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه قضى وقتًا طويلًا لم يعلق خلاله على شئون العائلة المالكة ولا يعتزم التخلي عن هذا الأمر الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماركل قالت إن فردًا من العائلة المالكة أجرى معها محادثات حول مدى السمرة التي ستكون عليها لون بشرة طفلها عندما كانت حاملًا.

وتعرض قصر باكنجهام لضغوط للرد على مزاعم العنصرية بعد أن قالت ميجان خلال مقابلتها إنه كانت هناك "مخاوف وحديث حول مدى سواد بشرة ابنها أرتشي عند ولادته".

وتجنب القصر حتى الآن التعليق على أي من الادعاءات التي وردت في المقابلة التلفزيونية، لكن عضوًا في حزب العمال البريطاني دعا المؤسسة إلى إجراء تحقيق كامل بهذا الشأن.

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