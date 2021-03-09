الدولار الأمريكي يستقر أمام الدينار واليورو ينخفض

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 302ر0 دينار في حين انخفض اليورو إلى مستوى 358ر0 دينار مقارنة بأسعار أمس الاثنين.وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع الى مستوى 418ر0 دينار في حين انخفض الفرنك السويسري الى مستوى 323ر0 دينار واستقر الين الياباني عند مستوى 003ر0 دينار.يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.