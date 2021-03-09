سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.91 دولار

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 91ر1 دولار ليبلغ 98ر68 دولار في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 07ر67 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.وفي الأسواق العالمية انخفض خام برنت 12ر1 دولار ليبلغ 24ر68 دولار في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 04ر1 دولار ليبلغ 05ر65 دولار.