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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بيطري المنوفية: الانتهاء من تحصين 343 ألف رأس ماشية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:11 م
الطب البيطري بالمنوفية
الطب البيطري بالمنوفية
ولاء القاضى
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صرح الدكتور عادل عبد المنعم مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، بأنه تم الانتهاء من تحصين 343 ألفا و599 رأس من الأبقار والأغنام والجاموس ضد مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع بنسبة 91،7 %، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2021 للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع والتي بدأت في يوم السادس من شهر فبراير الماضي على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأشار إلى أنه يتم عمل بطاقات التسجيل والترقيم لكل حيوان محصن مدون بها نوع التحصينات التي أخذها والعلاجات التي قدمت له ويطابق له رقم مسجل في أذن الحيوان بهدف إعداد قاعدة بيانات كاملة للثروة الحيوانية على مستوى الجمهورية مما يفيد في تحضير جرعات التحصينات والعلاجات التي يتم توفيرها.

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وكافة الأجهزة المعنية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها، مشددا على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قري ومراكز المحافظة للقضاء علي مرض الحمي القلاعية ومرض الوادي المتصدع للحفاظ علي الثروة الحيوانية، مؤكدًا على أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا بالحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

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