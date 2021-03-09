«تعليم النواب» تبدأ اجتماعها بدقيقة حداد على أرواح الشهداء

استهل نواب لجنة التعليم في مجلس النواب اجتماعهم اليوم، بالوقوف دقيقة حداد بمناسبة يوم الشهيد، وهو ماطالب به رئيس اللجنة الدكتور سامي هاشم، والذي قال إنه حضر الندوة التثقيفية الخاصة بالقوات المسلحة صباح اليوم للاحتفاء بأسر الشهداء.وقال هاشم: بكيت بشدة اليوم من الكم المهول من التضحيات التي قدمها شهداء القوات المسلحة والشرطة والضريبة التي دفعها أسرهم وذويهم، وذلك فداءا للوطن، قبل أن يطالب أعضاء الاجتماع بالوقوف دقيقة للحداد وسط استجابة سريعة من الأعضاء.جاء ذلك في بداية اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.