صحيفة إثيوبية: فيضان من الأخبار الاقتصادية السيئة ألم بالبلاد

سجلت معدلات التضخم في إثيوبيا ارتفاعات كبيرة، الأمر الذي أثار قلق خبراء الاقتصاد وأدى لحالة عدم ارتياح بشأن حالة الاقتصاد الوطني، ودفع الصحف المحلية إلى الحديث عن تعرض البلاد لفيضان من الأنباء الاقتصادية السيئة التي ألمت بإثيوبيا.وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "إثيوبيان هيرالد" - في تقرير - أن في الأسابيع الأخيرة ارتفعت أسعار الوقود من حوالي 22 برا للتر الواحد إلى حوالي 26 برا، كما تضاعفت أسعار النقل بين الأقاليم بشكل غير متناسب فعلى سبيل المثال، ارتفعت تعريفة النقل من "رياكوبو" في منطقة أمهرة إلى أديس أبابا من حوالي 300 بر إلى حوالي 600 بر، علاوة على ارتفاع سعر رغيف الخبز بنسبة 50 بالمائة وغير ذلك من السلع التي تضاعفت أسعارها بصورة غير مبررة.وأفادت الصحيفة بأنه على الرغم من أن التضخم المتفشي هو أحد الخصائص البارزة للاقتصاد الإثيوبي الحالي، إلا أن هذا الأمر ليس الأخبار الاقتصادية السيئة الوحيدة، فهناك فيضان من الأخبار الاقتصادية السيئة التي ألمت بالاقتصاد الإثيوبي ومنها إغلاق سبعة مصانع في أديس أبابا، يزيد متوسط القوة العاملة بها عن 100 موظف.وأضافت أن هناك 20 مصنعا آخرين على وشك الإغلاق بسبب نقص المدخلات والطاقة الشحيحة ومشاكل توفر العملات الأجنبية فضلا عن أن 30 بالمائة من المصانع الحاصلة على تراخيص مزاولة الأعمال التجارية أو التوسعات في الأعمال هي التي قامت بمباشرة الأعمال الفعلية.وبحسب الصحيفة، لا تقتصر المشاكل الاقتصادية على التضخم وإغلاق المصانع فقط، فهناك أيضا مشكلة الزيادة السكانية، وحتى الآن لم تتمكن مؤسسة الإسكان الفيدرالية في إثيوبيا إلا من بناء حوالي 171 ألف وحدة سكنية فقط في 18 عاما لقائمة انتظار تحتوي على أكثر من مليون مواطن مسجل ضمن القائمة.أما على صعيد التصنيف الائتماني، فأشارت الصحيفة الإثيوبية إلى أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" خفضت تصنيف إثيوبيا من B إلى CCC بسبب ضعفها الوشيك تجاه التأثر بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية، حيث أنه من المتوقع أن تضطر إثيوبيا إلى دفع 5 مليارات دولار أمريكي على ديونها الخارجية المستحقة التي تبلغ حوالي 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 مقابل 3 مليارات دولار أمريكي من الاحتياطيات الأجنبية في النظام المصرفي، وخاصة في البنك المركزي الإثيوبي.ونبهت الصحيفة إلى أنه فوق كل ذلك، استمر الفساد المنهجي المعتاد بلا هوادة في كل مؤسسة حكومية عمليا.وتطرقت "إثيوبيان هيرالد" إلى الصورة الخاصة بالاقتصاد الكلي في إثيوبيا، قائلة إنه سيكون من السذاجة بمكان توقع صورة متفائلة بشأن الاقتصادي الكلي، لاسيما في ظل تدفق الأخبار السيئة المتعلقة بالاقتصاد الجزئي في إثيوبيا والمذكور معظمها آنفا، وأشارت في هذا الإطار إلى محاولة إحدى المؤسسات الحكومية المكلفة بإيجاد فرص العمل القيام بذلك، لكن لا مصداقية تذكر في سد العجز الحاصل بشأن الوظائف.ووفقا للصحيفة، فقد ادعت المؤسسة أنها ساعدت في إيجاد 1.6 مليون وظيفة في الأشهر الستة الأولى من العام المالي 2021، لكنها تقدم معلوماتها الواردة في تقاريرها بناء على المعدلات الإجمالية أو على الأسس الصافية، وما يحدث فعليا أنه يتم فقدان عشرات الآلاف من الوظائف في الوقت نفسه بسبب تداعيات فيروس كورونا كوفيد-19، وإغلاق المصانع بسبب القيود المفروضة على مدخلات العملات الأجنبية، وغيرها من الأسباب آنفة الذكر.ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كانت توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإثيوبي أكثر قتامة بكثير من توقعات الحكومة بهامش واسع (توقع الصندوق نمو الناتج المحلي ما بين 1.9 إلى 0% مقابل 6 إلى 7 بالمئة من قبل الحكومة)، كما أنه من الواضح أن العملة الإثيوبية (البر) في حالة سقوط حر في السوق السوداء، حيث انخفضت إلى ما يصل إلى 55 بر لكل دولار أمريكي في الأسابيع الأخيرة، وفقا للصحيفة.ولفتت إلى اقتراب متوسط معدل التضخم السنوي من الوصول لنسبة تتراوح ما بين 25 إلى 30 في المئة، واتجاه منحنى الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر نحو الانخفاض، فضلا عن التوقعات بتضاؤل الاحتياطيات الأجنبية في الأسابيع والأشهر المقبلة.وبالمثل، كما تقول "إثيوبيان هيرالد"، من المحتم أن تزداد حدة الضائقة المالية مع زيادة محفوفة بالمخاطر في عمليات تمويل العجز المصرفي (بشكل رئيسي البنك المركزي الإثيوبي)، وعلى عكس موقف الحكومة المتفائل للغاية، فإن البطالة آخذة في الارتفاع بسبب الزيادة في عدد المحتمل دخولهم لسوق العمل من ناحية ومعدلات خلق فرص العمل البطيئة من ناحية أخرى.ووفقا للصحيفة اليومية، يظل "وحش التضخم" هو المشكلة الأكثر إلحاحا اليوم من وجهة نظر عامة الناس، فقد أضحى يحتل المرتبة الثانية لدى الجماهير بعد الوضع السياسي الرهيب هناك، ففي الوقت الحالي لا توجد سلعة أو خدمة أساسية لم يرتفع سعرها إلى ما هو أبعد من المعدل الطبيعي والمتوقع للتضخم.