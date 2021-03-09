رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:43 م
الصف الثالث الاعدادي
الصف الثالث الاعدادي
طباعة
رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، تصدر محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا حيث ينتظر أولياء الأمور بشكل كبير عملية طرح النتيجة للإطمئنان على المستوى الدراسي لأبنائهم، وكذلك تقييم مستواهم في الترم الأول الذي شهد الكثير من العوامل التي تعيق سير العملية التعليمية بشكل طبيعي والتي علي راسها الازمة الصحية العالمية فيروس كورونا المتسجد (كوفيد19-).

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

تقدم الدستور اليوم الثلاثاء في ضوء خدماتها المتنوعة 9-3-2021، رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس من خلال الرابط التالي www.cairogovresults.com ، وذلك بعد أن أتم طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد الماضي الموافق 7 -3- 2021، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطبيق كافة الإجراءات التي تحميه وتحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وسوف يتم الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بشكل إلكتروني من المنازل، على ان يتم الاستفسار على النتيجة من خلال الرابط الذي تم طرحه من قبل وزارة التربية والتعليم مباشرة.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

وبمكن الطالب واولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور طرحها على الموقع الخاص بالوزارة الخاص بالمحافظات بإستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وذلك باتباع الخطوات الاتية: -

1 - الدخول الي الموقع الخاص بالاستعلام عبر الرابط التالي:- www.cairogovresults.com .

2 - اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.

3 - ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4 - اختيار الاستعلام.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021

يشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا (كوفيد19-)، وذلك باخذ عده قرارات واهما غلق المدارس ولكن تفعيل الدراسة الالكترونية وايضا بعض الصوف تادية الامتحانات المقررة اللالكترونيا وجزء اخر بالتنسيق مع المدرسة الملتحق بها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سيدة تلقى بنفسها أمام القطار.. والسائق ينقذها بهذه الطريقة

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

والد ميجان ماركل يرد على تصريحات ابنته حول العنصرية

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

الصور

image description

محافظ أسيوط: تكثيف حملات النظافة وتمهيد الشوارع بحي غرب

image description

جامعة أسيوط: تاريخ مصر سيظل يسطر أسماء الشهداء بأحرف من نور

image description

انتهاء العمل بتطوير طريق القوصية بأسيوط

image description

10922 طالبا أدوا امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروعات تطوير الريف المصري بساحل سليم

الأكثر قراءة

أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أول تحرك من وزارة الداخلية حول فيديو التحرش بـ«طفلة المعادى»

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

«الأطباء» تشكر الرئيس على تكريمه لمصابى وشهداء الجيش الأبيض في مواجهة كورونا

إنفوجراف

image description

مراكز تلقى لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

بحسب لون بشرتك وشعرك.. اختارى فستانًا يناسبك (إنفوجراف)

image description

البابا تواضروس: نصلى لأجل الرئيس السيسى لكي يُنجِح الله طريقه

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

الهند تفتتح جسرًا جديدًا يربط بين بلاده وبنجلاديش

رابط استخراج نتيحة الصف الخامس الابتدائي الترم الأول 2021

موعد نتيجة الصف الاول الثانوي 2021

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أيام زمان

طردته زوجته واستولت على أملاكه.. مأساة عبدالفتاح القصرى

حكاية ليلى مراد مع أم كلثوم والمطر

«حرام يا ناس ما تقولونه».. شائعة تسببت فى غضب شديد لعادل أدهم

«هددتني أنا وشادية».. كواليس معركة عماد حمدي مع زوجته فتحية شريف

مقالات الرأي
جمال-أسعد
الحوار المجتمعى
ماجد حبته
يومان عالميان لاضطهاد الرجل!
لواء.حمدى البطران
ضرورة الثقافة الآن
مؤمن المحمدي
مثلث الرعب
المزيد

الثقافة

ساحة الأدب تصدر جحيم عاشقة ومليكة الفارس

إسلام زكي: فن الكاريكاتير لغة يفهمها كل العالم

برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم