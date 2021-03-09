رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس



الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس تقدم الدستور اليوم الثلاثاء في ضوء خدماتها المتنوعة 9-3-2021، رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس من خلال الرابط التالي www.cairogovresults.com ، وذلك بعد أن أتم طلاب الصف الثالث الاعدادي امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد الماضي الموافق 7 -3- 2021، وقد حرصت وزارة التربية والتعليم على تطبيق كافة الإجراءات التي تحميه وتحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، وسوف يتم الحصول علي نتيجة الصف الثالث الاعدادي بشكل إلكتروني من المنازل، على ان يتم الاستفسار على النتيجة من خلال الرابط الذي تم طرحه من قبل وزارة التربية والتعليم مباشرة.





1 - الدخول الي الموقع الخاص بالاستعلام عبر الرابط التالي:- وبمكن الطالب واولياء الامور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور طرحها على الموقع الخاص بالوزارة الخاص بالمحافظات بإستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب فقط، وذلك باتباع الخطوات الاتية: -1 - الدخول الي الموقع الخاص بالاستعلام عبر الرابط التالي:- www.cairogovresults.com



2 - اختيار نتيجة الشهادة الاعدادية.



3 - ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.



4 - اختيار الاستعلام.





رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2021 يشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا (كوفيد19-)، وذلك باخذ عده قرارات واهما غلق المدارس ولكن تفعيل الدراسة الالكترونية وايضا بعض الصوف تادية الامتحانات المقررة اللالكترونيا وجزء اخر بالتنسيق مع المدرسة الملتحق بها.



يشار إلى أن الدولة المصرية تعمل علي الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميا (كوفيد19-)، وذلك باخذ عده قرارات واهما غلق المدارس ولكن تفعيل الدراسة الالكترونية وايضا بعض الصوف تادية الامتحانات المقررة اللالكترونيا وجزء اخر بالتنسيق مع المدرسة الملتحق بها.

رابط معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس، تصدر محركات البحث العالمي والسوشيال ميديا حيث ينتظر أولياء الأمور بشكل كبير عملية طرح النتيجة للإطمئنان على المستوى الدراسي لأبنائهم، وكذلك تقييم مستواهم في الترم الأول الذي شهد الكثير من العوامل التي تعيق سير العملية التعليمية بشكل طبيعي والتي علي راسها الازمة الصحية العالمية فيروس كورونا المتسجد (كوفيد19-).