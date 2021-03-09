«صحة المنيا» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» لأهالي الشيخ عبادة

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاربعاء، قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ عبادة بمركز ملوي، على مدار يومين متتاليين 10 و11 مارس الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجانأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.