«الري» تختتم دورات تدريبية لتنمية مهارات العاملين

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، بالمقر الرئيسي لقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بوزارة الرى والفروع، الثلاثاء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتضمنت فعاليات الدورة، تحت رعاية المهندس طارق السيد، رئيس مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، عقد اختبارات تحديد مستوى للبرامج المكتبية MS- Office -Excel Powerpoint، وبرنامج MS WORD، وذلك بهدف قياس وتقييم مستوى اتقان الحاسب الآلي والحصول على التقييم الذى يعكس المستوى الفعلي للمتقدمين بشفافية تامة من خلال اختبار تقييم ذاتي على الحاسب الآلي يخضع الاختبار لمعايير قياسية دقيقة للمعرفة ومهارات استخدام الحاسب الآلي.واستهدفت الدورات دعم بناء القدرات وتطوير المهارات الفنية للعاملين في الجهاز الإدارى بالوزارت المختلفة، وذلك من منطلق تعزيز الطاقات والقدرات القيادية وفق أفضل المعايير التدريبية وتطبيقها في العمل بشكل ناجح، مع التركيز على البرامج التدريبية التي تدعم القيادات الشابة والمتوسطة، كما تم بنهاية الفعاليات توزيع الشهادات للمشاركين في البرنامج وتكريم شباب فريق عمل قطاع التدريب.