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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعليمات للمحاكم بالتحصيل الإلكتروني للمبالغ المتجاوزة 500 جنيه

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:01 م
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
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أصدرت محكمة شرق الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، منشورًا فنيا لأعضائها بشأن تحصيل أموال المطالبات بالمحاكم.

ونص المنشور أنه بناء على تعليمات المستشار رئيس الاستئناف رئيس محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية وعلى ما جاء بالكتاب الدوري رقم ١٣ لسنة ٢٠٢١ الصادر من وزارة المالية بشأن التحصيل الالكتروني.

فإنه اعتبارا من 7مارس يمتنع على جميع وحدات التحصيل والمحاكم الجزنية تحصيل أى مبالة نقدية ابتداء من مبلغ خمسمائة جنيه، على ان يتم تحصيل تلك المبالغ عن ماكينة التحصيل الالكتروني الموجودة بجميع منافذ التحصيل عن طرق كارت ATM، وكذلك امر الدفع الالكتروني على ان يتم السداد بأحد البنوك المتعاقد مع المنظومة.

ونوه المنشور على أنه لا يوجد أي استثناءات "غرامات، كفالات، مطالبات" في السداد، وعلى الامناء الأوائل ورؤساء الأقسام الالتزام بما جاء في المنشور الدوري.

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