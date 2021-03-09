«الزراعة» تستضيف الشركات الحاصلة على «الأيزو»
الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:00 م
عبدالناصرمحمدطباعة
استضاف مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، والحاصل على شهادة "ISO 21001:2018"، الدكتور سيد سليمان، المدير التنفيذي لشركة "ACCENT" الدولية لمنح واعتماد الشهادات، اليوم الثلاثاء، لإلقاء محاضرة بعنوان "I SO 9001:2015 awareness".
حضر المحاضرة لفيف من الأطباء والباحثين من مختلف المعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري.
حضر المحاضرة لفيف من الأطباء والباحثين من مختلف المعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري.