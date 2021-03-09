«الزراعة» تستضيف الشركات الحاصلة على «الأيزو»

استضاف مركز التدريب والتعليم بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بوزارة الزراعة، والحاصل على شهادة "ISO 21001:2018"، الدكتور سيد سليمان، المدير التنفيذي لشركة "ACCENT" الدولية لمنح واعتماد الشهادات، اليوم الثلاثاء، لإلقاء محاضرة بعنوان "I SO 9001:2015 awareness".حضر المحاضرة لفيف من الأطباء والباحثين من مختلف المعاهد البحثية وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البيطري.