برنامج أول لقاءات سلسلة رموز الفكرية.. مصطفى الفقى ضيفًا

تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، يطلق المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، سلسلة لقاءات فكرية جديدة بعنوان "رموز" بالاشتراك مع المركز الثقافي القومي لدار الأوبرا، تحت رعاية وبحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وسيكون المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقى هو ضيف اللقاء الفكرى الأول، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 11 مارس.و السلسلة الجديدة تهدف إلى إلقاء الضوء على شخصيات مصرية رائدة تمثل رموزًا في مجالات ومناحٍ عدة: ثقافية وفنية وسياسية واقتصادية وعلمية ورياضية، مما يسهم في التعريف بجوانبها الحياتية المختلفة الشخصية والاجتماعية وخبراتها العلمية والمهنية.وقال الدكتور هشام عزمى، إن تلك المبادرة تستهدف فئات المجتمع المختلفة ولاسيما الشباب بغية تعريفهم بالأدوار المتميزة والرائدة التي قامت بها هذه الرموز كل في مجاله، وكيف وصلت إلى تلك المكانة الرفيعة وكيف أثرت في مجتمعها وساهمت في رفعة وطنها، مما يعزز روح الانتماء والولاء لدى الأجيال الجديدة بأسلوب غير مباشر يعتمد على تكريس القيم الايجابية والمثل العليا لديهم.كما أوضح الدكتور هشام عزمى، أن هذه اللقاءات تعد بمثابة شهادات حية لخبرات هؤلاء الرموز وتوثيقًا لهذه الشهادات بما يدخلها في إطار التاريخ الشفاهي الذي نفتقده كثيرًا في المشهد الثقافي ويعد مصدرًا مهمًّا يأتي من خلال من عاصروا الأحداث وكانوا شهودًا عليها وربما تحمل هذه الشهادات الكثير من المعلومات التي لم يتح التعرف عليها أو نشرها في مصادر أخرى.وأشار الدكتور هشام عزمي، أن فكرة السلسلة تقوم على استضافة رمز مصري في مجاله ليكون ضيفًا رئيسًا للندوة ومحورًا لها، على أن تتم استضافة ثلاث شخصيات شهيرة كضيوف، تكون مهمتها محاورة الضيف في ضوء معرفتها به عن قرب، وبحيث يقوم الحوار بتسليط الضوء على الجوانب المختلفة لشخصية الضيف خاصة ما لم يتم تناوله إعلاميًّا من قبل، ويتخلل اللقاء ـ الذي يستمر لساعتين ـ فقرات موسيقية تعزفها فرقة دار الأوبرا المصرية.وسيكون المفكر الكبير الأستاذ الدكتور مصطفى الفقي هو ضيف اللقاء الفكري الأول، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الخميس الموافق 11 مارس، ويحاور الدكتور مصطفى الفقي كلٌّ من الأستاذ الدكتور علي الدين هلال والسفير محمد أنيس والأستاذ الدكتور أحمد يوسف.ويلقي اللقاء الضوء من - خلال محاورات الضيوف - على الجوانب المختلفة لشخصيته وأهم المحطات في مسيرته، حيث يتناول الجانب الدبلوماسي والجانب الأكاديمي والجانب الثقافي الفكري والجانب الإعلامي، إضافة إلى الجانبين الاجتماعي والإنساني لدى الدكتور مصطفى الفقي.أما عن برنامج اللقاء الأول: ضيف الندوة المفكر الدكتور مصطفى الفقي، يقدم اللقاء الدكتور هشام عزمى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ثم كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة ثم فقرة موسيقية فى تمام الساعة السادسة وعشر دقائق، ثم المحاورون: "الدكتور علي الدين هلال فى تمام الساعة السادسة والربع مساء، السفير محمد أنيس سالم فى تمام الساعة السادسة وخمس وثلاثون دقيقة، ثم فقرة موسيقية، ثم تأتى كلمة الدكتور أحمد يوسف فى تمام الساعة السابعة وخمس دقائق "، وبعد ذلك تبدأ أسئلة الجمهور، ليعقبها فقرة موسيقية فى تمام الساعة السابعة وخمس وخمسون دقيقة، ويتم ختام اللقاء فى الثامنة مساء.