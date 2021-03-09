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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أبكي السيسي بصوته.. عبد الرحمن عادل: فخور بوجودي وسط أبناء الشهداء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:29 م
الرحمن عادل
الرحمن عادل
هاجر رضا
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حالة خاصة وفريدة من نوعها أحدثها الطفل عبد الرحمن عادل، بمجرد ظهوره أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات الندوة التثقيفية الـ33 للقوات المسلحة، والاحتفال بيوم الشهيد، ليفتتح بصوته الفقرة الغنائية في الاحتفالية بأغنية "ابن الشهيد"، ليبكي الجميع بسبب صوته الذي خطف القلوب، وسحر العقول.

وشعر عبد الرحمن عادل، من ذوي الهمم، بفخر كبير لحضوره مثل هذه الندوة والتي تضم أهالي وأبناء الشهداء، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، والحفاظ عليه، متابعًا: "أنا فخور إني كنت موجود في مثل هذه الاحتفالية خاصًة إني صاحبت كل أبناء الشهداء فهم فخر لنا".

و أضاف في تصريحات لـ"الدستور"، أن الاختيار وقع عليه من خلال احتفالية "قادرون باختلاف" إلا أن الشؤون المعنوية أجلت طرح الأغنية إلى حفل اليوم بدلًا عن احتفالية قادرون باختلاف لملائمتها كثيرًا لهذا الحدث.

وأكد أن الجميع كان يبكي بمجرد سماع الأغنية متأثرين، معربًا عن فخره وسعادته لوقوفه أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متابعًا: "انا باحب الرئيس جدًا جدًا وبتبسط لما بقف قدامه"، وعن التدريبات قال: "ماما دائمًا كانت معايا في البروفات، وكمان هشام جمال كان بيدربني وساعدني كتير وهو اللي تبني صوتي وخرجه للنور".

واختتم حديثه قائلا: "أهالي الشهداء كلهم فرحانين بيّا وصاحبوني وبقينا أخوات قوي، وفرحانين بكلمات
الأغنية وهي "أنا ماشي وسيرتي عايشة يحكوها الناس في قصة.. ويقولوا كأنه عايش وكأنه مامتش لسه".

وكان المنتج الشاب هشام جمال، قد أعلن عن التعاقد مع الطفل عبدالرحمن عادل، لإنتاج أولى أغنياته، بعد النجاح الذي حققه في أغنية "نفس الحروف" مع الفنانة دنيا سمير غانم.

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