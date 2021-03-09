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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

كمائن أمنية لضبط المتهم فى واقعة «تحرش طفلة المعادي»

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 02:51 م
المتهم بالتحرش بطفلة
المتهم بالتحرش بطفلة المعادي
مريم جبل
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رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، فيديو يجري تداوله بكثافة يظهر خلاله شخص يستدرج طفلة قاصر داخل بهو عمارة سكنية ويتحرش بها جنسيا، بملامسة مواطن عفتها وتنقذها من بين يديه سيده تسرع بفتح باب شقة وتنقذ الطفلة من استمرار الشخص البالغ بالعبث بجسد الطفلة وتظهر سيدة أخرى تقوم بمعاتبة الشخص على فعلته، ثم يتركهما ويغادر محيط كاميرا المراقبة التي رصدت الواقعة.

وبحسب مصادر أمنية فقد تم تشكيل فريق بحث لتحديد أطراف الواقعة وتبين أن ذلك الشخص يدعى "م. ج" محاسب متزوج ولديه طفلين وأن الواقعة حدثت في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة، وتوجهت مأموريات أمنية لموقع الحادث وإجراء التحريات الأمنية وتوثيق مشاهدات سكان الشقة والتحفظ على التسجيل الكامل لكاميرا المراقبة، لبيان النص الكامل لمقطع الفيديو والبحث عن مقاطع مشابهة للمتهم لاستبيان حقيقة الواقعة وتقديمها دليل للنيابة العامة في حال ثبوت الجريمة.

وبحسب مصادر أمنية فقد تم تحديد سكن المتهم وبياناته ورقم هواتفه المحمولة وتدخلت المساعدات الفنية بوزارة الداخلية، لتحديد مكانه للقبض عليه لمناقشته في الاتهامات المنسوبة اليه وتقديمة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت المصادر أن القبض على المتهم حق للمجتمع، ولا يشترط تقديم أهلية الفتاة لبلاغ وأن مأموريات أمنية، وأكمنة تم نصبها للمتهم لتقديمه لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبها أكدت النيابة العامة من خلال وقائع مشابهة، أن تداول وقائع التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي ينتهك حرمة المجني عليهم، وأن التصرف السليم هو ارسال تلك المقاطع للنيابة العامة وتقديم بلاغات لضمان حقوق الضحايا القانونية والأدبية.

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