وزير التخطيط اليمني يبحث مع الاتحاد الأوروبي أولويات التنمية

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، مع رئيسة فريق التعاون الدولي الأقليمية في بعثة الاتحاد الأوروبي "كارولينا هيدستورم" وعدد من ممثلي دول الاتحاد الأوروبي، خطط وأولويات التنمية في اليمن.وأعرب وزير التخطيط اليمني، خلال اللقاء، عبر الاتصال المرئي، اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية"سبأ"، عن امتنان الحكومة اليمنية للأصدقاء في الاتحاد الأوروبي؛ لمساندتهم اليمن كشريك رئيسي وفاعل في دعم العملية السياسية والاستجابة الإنسانية والشراكة في عملية التنمية.وأشار إلى تطلع الحكومة بشكل دائم لمزيد من التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، من أجل تعزيز الحوار السياسي والتجارة والتعاون الاقتصادي والتعاون التنموي والاستجابة للاحتياجات الإنسانية وتشجيع عمليات الإصلاح وبناء الدولة.واستعرض الوضع السياسي والاقتصادي في اليمن، موضحا الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لاستتاب الأمن والتعافي الاقتصادي في ظل شحة الموارد وتراجع حجم الدعم الخارجي في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، مستعرضًا التحديات التي تواجه العمل الاغاثي وأهمها الإنتهاكات والقيود التي تمارسها مليشيات الحوثي في إعاقة العمل الإغاثي ووصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.وأشار وزير التخطيط اليمني إلى جهود الحكومة الرامية في بناء عملية السلام وإنجاح المشاورات وإنهاء الصراع والعودة إلى العملية الإنتقالية كونها السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرارفي المنطقة.وشدد على أهمية دعم البنية التحتية للعاصمة المؤقتة عدن خصوصا في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والحماية من السيول والنقل وتطوير المواني، تعزيز تدخلات الإتحاد الأوروبي في الاستجابة لقطاعات النمو الاقتصادي مثل الزراعة والأسماك وبرامج الحماية الإجتماعية المستدامة وتحسين سبل العيش.من جهتها، أوضحت رئيسة فريق التعاون الدولي الأقليمية في بعثة الاتحاد الأوروبي أهمية التركيز على العمل التنموي وما سيساهمه ذلك في رفع وتيرة الاقتصاد وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يقوم حاليًا بالإعداد لأنشطة جديدة لدعم الأمن الغذائي وكذلك دعم فني مع منظمة التعاون الاقتصادي في المجال الاقتصادي.وأشارت لضرورة الاهتمام بمشاركة المرأة وتشجيعها ورفع قدراتها الاقتصادية، مؤكدة أن الأتحاد الأوروبي سيساهم في تقديم مزيد من الدعم لليمنيين في هذه الظروف الاستثناية والصعبة التي تمر بها اليمن.