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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدبيبة: وقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:57 م
عبدالحميد الدبيبة
عبدالحميد الدبيبة
عبير سليم
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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه ليس مرتاحا لتشكيل حكومة فيها 26 وزيرا.

وأضاف الدبيبة في كلمة له أمام مجلس النواب في سرت، لازالت جارية الآن، وصلتني 3000 سيرة ذاتية تحققت من 2400 منها، مردفا: "المحاصصة فرضت نفسها على تشكيل الحكومة المقبلة".

وأكد أنه لم يختار سوى شخص واحد في حكومته، مشددا على أنه غير متحيز لأي طرف أو أي مدينة.

كما أكد أنه لا يعرف وزراء حكومته بصفة شخصية، مشيرا إلى رفضه حقيبة الدفاع لأي من أطراف الصراع.

وقال: "نحن في حالة حرب.. ووقف إطلاق النار لا يعني انتهاء الحرب"، مضيفا " ولكن لن أسمح باشتعالها مجددا".

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