أعمدة إنارة جديدة وإصلاح 50 كشافا بطرق المنيا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال إصلاح وصيانة أعمدة الإنارة والكشافات بالطرق المؤدية للقري حيث قامت بزرع 7 أعمدة إنارة جديدة بقرية بني محمد سلطان وإصلاح 50 كشاف جديد بقريتي صفط الخمار وطوخ الخيلقال محمد حسن جاد رئيس قرية بني محمد سلطان أن قسم الانارة بقرية بني محمد سلطان بالتنسيق مع قسم الانارة بمجلس مدينة المنيا قام بتركيب أعمدة اناره جديدة جهد منخفض بطريق عزبة الحكيم وعزبة التل حيث تم اليوم زرع 7 اعمدة إنارة جهد منخفض بالطريق الواصل بين العزبتين وتم شد الاسلاك اللازمة وتركيب الكشافات لإنارة الطريق.وأضاف المهندس عبد التواب حسن رئيس قسم الانارة العامة بأنه تم استكمال زراعة الأعمدة بطول الطريق الواصل بين القريتين وذلك بعد توجيهات السيد العميد محمد صلاح ابو كريشة بسرعة التعامل مع شكوي المواطنين بتلك العزب وفحصها في القريب العاجل وسرعة التعامل معها ضمن الخطة الموضوعة لإنارة جميع المناطق المحرومة بمركز ومدينة المنيا للإنارة المناطق المحرومة تسهيلا للمواطنين وتامينا لهم وللحد من مخاطر هذه الطرق ليلاومن جهة اخري، نفذت الوحدات المحلية بقري نزلة حسين وصفط الخمار وطوخ الخيل حملات مكثفة للانارة حيث أكد مصطفي عبدة رئيس قرية نزلة حسين انه يتم تسيير ومرور سيارة الكهرباء بنطاق القرية والعزب التابعة وقامت بصيانة كشافات الطريق المؤدي الي زاوية سلطان بداية من حديقة 25 ينايروأوضح محمد محمود رئيس قرية صفط الخمار أنه في اطار رفع كفاءة شبكة الانارة بطرق القرية تم اصلاح 20 كشاف انارة بشوارع وطريق قرية دمشاو هاشم وذلك في إطار متابعة اعمال الانارة العامة بجميع طرق وشوارع ومداخل العزب وحل مشاكل المواطنين للزيادة في تأمينهم من مخاطر وحوادث الطرق وتامين حركة سيرهم ليلا.وأضاف رضا مصطفي رئيس قرية طوخ الخيل انه تم عمل صيانة لطريق محجوب عزبة سرير بامتداد اكثر من 2 كيلوا وإصلاح 30 كشاف بالطريق.