«النقل» تناشد الركاب الحفاظ على ارتداء الكمامة

ناشدت وزارة النقل، اليوم، الركاب بضرورة الحرص على ارتداء الكمامة أثناء التواجد داخل محطات المترو والقطارات، ضمن مبادرة "سلامتك تهمنا" التي أطلقتها الوزارة.وأوضحت وزارة النقل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المبادرة تستهدف الحفاظ على سلامة المواطن والآخرين من خلال اتباع التعليمات بارتداء الكمامة وعدم مزعها بمجرد العبور من الأبواب واستقلال القطارات.