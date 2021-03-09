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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«تنشيط السياحة»: التقارير الدولية عن مصر تبرز جهود مواجهة كورونا

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:56 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
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قال ماجد أبوسديرة، رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة، إن انتشار التقارير الدولية الإيجابية عن السياحة المصرية تؤكد جدية الإجراءات الاحترازية والوقائية التي نفذتها الدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا داخل المنشآت السياحية وغيرها من المنشآت الحيوية، كما أن هذة التقارير عندما تخرج من مصادر تتمتع بمصداقية لدى الغرب يكون لها تأثير مختلف عندما نعلن بأنفسنا عنها على اعتبار "شهد شاهد من أهلها".

وأضاف أبوسديرة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الهيئة تستخدم هذا التقارير كمواد دعائية للترويج للمقاصد السياحية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي المتنوعة التابعة لوزارة السياحة والآثار، كما أن إبراز المواقع الأثرية كالاهرامات والأقصر وأسوان يشجع السائحين على زيادة الحركة والتوافد نحو السياحة الثقافية بحيث لا تكون الحركة موجهة فقط نحو السياحة الشاطئية.

يشار إلى أنة قد شهدت الفترة خروج عدد من الاحصائيات السياحية لكبرى المواقع المتخصصة في السياحة والسفر على مستوى العالم تصنف مصر من ضمن أفضل الوجهات السياحية للسفر خلال العام الجاري وتصنفها بأنها مقصد أمن للزيارة.

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