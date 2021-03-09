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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمود عوض يستعرض «دفتر أحوال الدنيا» في كتاب اليوم

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:55 م
محمود عوض
محمود عوض
جمال عاشور
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صدر حديثا عن سلسلة " كتاب اليوم " كتاب جديد بعنوان" الدنيا التي كانت " تأليف الكاتب الصحفي الراحل محمود عوض الذى يطرح من خلاله أفكار عديدة ويصحح مفاهيم باتساع العالم ويعيد صياغة قضايا كان هو مفجرها وفى أحيان كثيرة تصبح وقودها ودفع ثمن الغوص في غمارها.

انها الدنيا التى عاش من اجلها وظل مناديا بان: " كل كارثة يمكن ان تتكرر من جديد.. ما لم نعرف على وجه الدقة.. لماذا حدثت "، بهذا العمق والفهم والمسئولية والاحساس، يصحبنا محمود عوض من الصحافة والصحفيين إلى الأدب.. ومن الفن إلى الاقتصاد.. ومن الدين إلى السياسة.. ومن التاريخ إلى الجغرفيا.. ومن الحاضر إلى استشراف آفاق المستقبل... ومن الشرق إلى الغرب.. من دولة داخل سندوتش إلى الأزمة العالمية والهم العام ووحوش الغابة الدولية.

عرف محمود عوض بامتلاك القدرة على البحث والتنقيب والتبسيط بأسلوبه السهل الرشيق وتميز قلمه بصفات كاسحة للألغام والسعى الدائم لتطهير أرضا خطرة كاشفا للقارئ عن مصادر قوة كانت غائبة ودافعا الى اقتحام العصر كى يعيشه بندية وعقل مفتوح ورأس مرفوعه.. لهذا لم يكتف بطرح القضايا ولكن كان الطرح دائما مواكبا لطرح الأفكار الكفيلة بالنهوض من جديد.. ورغم ما تعرض إليه من سكاكين وحروب وضرب تحت الحزام ومحاولات لكسر قلمه ظل هو نفسه الرجل الضمير.. لا المناصب أضافت إليه ولا انقطاعها خصم منه.. وظل على قناعته وإيمانه بأن مصر تكبر بقدر ما نضيف إليها ويجب أن تكون الحقائق ولا شئ غيرها، متاحة بالكامل أمام كل جيل، حتى يصبح كل إنسان بعد ذلك حرا فى تكوين رأيه المستقل حول الواقع الذى يعيشه، يجب ألا نسمح لأحد بحذف بعض الحقائق وحجب بعضها الآخر.

من خلال هذا الفهم أثارت كتاباته قضايا كبرى مازالت مستمرة معنا حتى الآن، كان هو مفجرها، وأحيانا كان يصبح وقودها.. قضايا باتساع العلم والفن والسياسة والدين والأدب والثقافة.. قد تبدو قضايا متعددة.. لكنها كانت بالنسبة لمحمود عوض همَ واحد ملئ بها عقله وقلبه وضميره،لأنها كانت هموم ومواجع ومن واقعنا وعصرنا وأشواقنا وأحلامنا التي كانت تمشي على عجلات.

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