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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل انتحل صفة صيدلي بمصر الجديدة

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:55 م
حبس عاطل
حبس عاطل
حسام التمساح
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس عاطل منتحل صفة صيدلى بحوزته أدوية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالقاهرة من ضبط مسئول عن صيدلية بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي "بدون تصريح" وحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة لأحكام القانون، وعثر بداخل الصيدلية على كمية من العبوات الدوائية مختلفة الأنواع.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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