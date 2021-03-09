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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

الأزهر في «يوم الشهيد»: تحية شكر وعرفان لأبطال مصر الأوفياء

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 01:55 م
يوم الشهيد
يوم الشهيد
أميرة العناني
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في الذكرى الثانية والخمسين ل «يوم الشهيد»، الذي يوافق التاسع من مارس من كل عام، يتقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأسمى آيات الشكر والعرفان لأبطال مصر الأوفياء، المدافعين عن أمنها وسلامتها عبر تاريخها العريق، ممن سالت دماؤهم الطاهرة في سبيل الله صونا لعزة وكرامة وطننا الحبيب.

كما يتقدم الأزهر بخالص التحية والتقدير إلى أُمهات وأسر الشهداء والمصابين، ممن ضربن أروع الأمثلة في الصبر والوفاء، مشيدا بالتضحيات العظيمة التي تقدمها قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل من أجل استقرار مصرنا، وحفظًا لأمنها، سائلًا اللهَ تعالى أن يحفظَ مصرَ وشعبَها من كل سوء، وأن يرحم شهداءنا الأبرار.

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