7 أبريل.. الحكم على رامز جلال في سرقة البرنامج الرمضاني

حجزت محكمة جنح مستأنف القاهرة الإقتصادية، اليوم الثلاثاء، القضية المتهم بها كل من رامز جلال ومالك قناة "ام بي سي"، وليد الإبراهيم، إلى جلسة 7 أبريل المقبل؛ للحكم.وقام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز ووليد عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الإقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة رامز ووليد، في أوراق القضية قيام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.وفي أوراق القضية أن هيام سليم كتابة الفكرة المكتوبة لبرنامج "رامز تحت الأرض" و"رامز تحت الصفر" وهي بذلك شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا أنها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري.قاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلى وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.