أول تعليق من دار الإفتاء على واقعة «متحرش المعادي»

أكدت دار الإفتاء أن التحرُّش الجنسي بالأطفال كبيرة من كبائر الذنوب تنأى عنها كل الفطر السوية، وانتهاك صارخ للقيم الإنسانية في المجتمع، فهو قتل للطفولة، وانتهاك للبراءة، وهو -إلى كونه فعلًا فاحشًا- غدر وخيانة.وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه على أولي الأمر أن يتصدوا لهذه الجريمة النكراء بكل حزم وحسم، وأن يأخذوا بقوة على يد كل من تُسَوِّل له نفسُه تلويثُ المجتمع بهذا الفعل المشين.كان قسم شرطة المعادى، تلقى بلاغا من سيدة تفيد باكتشافها قيام شخص بالتحرش بطفلة المعادى، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين من خلال فحص الكاميرات أنه شاب فى العقد الخامس من عمره وأنه كان يعمل محاسب في إحدى شركات البناء بإحدى الدول العربية، وأنه حاول التحرش بطفلة لم يتعدَ عمرها 10 سنوات.