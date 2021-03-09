عروض شركات الشحن وتسويق الإصدارات على مائدة «الناشرين المصريين»

اجتمعت لجنة العلاقات العامة والتسويق باتحاد الناشرين المصريين برئاسة أحمد رشاد، أمس الإثنين، بمقر الاتحاد بالدقي، بحضور أعضاء اللجنة وهم: أحمد مهنى، والكاتبة لمياء السعيد صاحبة دار السعيد، والدكتور خالد غازي، وصبحي خميس مدير عام اتحاد الناشرين.وناقشت اللجنة عدة أمور ومنها:1- دراسة العروض المقدمة من بعض شركات شحن وتوصيل الكتب لجميع أنحاء الجمهورية بأسعار تنافسية.2- التوصية بمخاطبة وزارة التربية والتعليم لإعادة فتح ملف طلبات الشراء الذى تم ارجائه منذ اكثر من عام بسبب غلق المدارس.3- دراسة مقترح تنظيم مسابقة بين جمهور القراء خلال شهر رمضان المعظم للترويج لإصدارات الناشرين الأعضاء على وسائل التواصل الاجتماعى وخاصة الجروبات القرائية.4- عمل حصر بمكتبات توزيع الكتب وتعميمها على الناشرين للاسترشاد بها.5- دراسة مقترح عقد ندوة للناشرين للتعريف بأحدث سبل السداد الإلكترونى من خلال الشركات المتخصصة.6- دراسة مقترح تصميم كارت تخفيض للجمهور على مستوى الجمهورية، ويتم من خلال مبادرات مع بعض الجهات والمؤسسات للتشجيع على القراءة وتسويق إصدارات الناشرين.7. تدشين صفحة للاتحاد على تويتر وانستجرام لتفعيل التواصل.